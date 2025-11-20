Rubano merce nel supermercato, fermati e arrestati dalla Polizia In carcere a Salerno tre cittadini di nazionalità georgiana

La Polizia di Salerno ha arrestato tre cittadini di nazionalità georgiana con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Così come ricostruito dagl agenti, i tre indagati sono stati segnalati a bordo di un veicolo sospetto nei pressi di un noto esercizio commerciale nella zona orientale della città. Fermati dalla questura, sono stati trovati in possesso di merce priva dello scontrino fiscale e risultata poi rubata al supermercato "Lidl" di Piazza "Antonella Russo".

Tutti e tre - che avevano anche dei precedenti - sono stati arrestati e condotti in carcere a Fuorni, in attesa del rito direttissimo.