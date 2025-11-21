Salerno, ladri in azione: tentano l'assalto in casa, ripresi dalle telecamere L'allarme tra i cittadini della zona orientale

Il video è diventato virale rapidamente ed ha fatto il giro delle chat e dei social: le telecamere hanno immortalato due presunti banditi con il volto parzialmente coperto - ed un terzo che li attendeva a poca distanza - mentre tentavano di entrare in alcune abitazioni della zona orientale.

Gli occhi elettronici hanno ripreso la scena, che ancora una volta riporta l'attenzione sulla piaga dei furti in abitazione. In città negli ultimi tempi si sono susseguiti episodi di questo tipo. A preoccupare è anche il fatto che i malviventi spesso agiscono anche di mattina o pomeriggio.

Il video è stato acquisito dalle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.