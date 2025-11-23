Tragico incidente nel Salernitano: perdono la vita due giovani L'impatto è avvenuto nella notte sull'autostrada A2 del "Mediterraneo"

Un tragico incidente si è verificato nella notte sull'autostrada A2 del "Mediterraneo", in direzione sud. Nell'impatto hanno perso la vita due giovani, un 23enne ed un 30enne, entrambi originari di Campagna. La tragedia si è consumata intorno alle 4, all'altezza del chilometro 38. Per cause ancora in corso di accertamento, l'Audi a bordo della quale viaggiavano i due giovani è finita fuori strada, provocando un violentissimo impatto. Le salme, dopo le formalità di rito, sono state trasportate presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli. Si attendono, ora, le decisioni da parte dell'autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il sinistro, infatti, non ha provocato nemmeno ripercussioni alla viabilità in quanto il veicolo non ha occupato la sede stradale. Sul posto, oltre ai poliziotti, anche i sanitari dell'associazione Vopi e le squadre Anas che hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza dell'area.