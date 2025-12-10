Mercato San Severino, la polizia locale sventa un furto in pieno centro Fermato l'autore, merce restituita al proprietario. Il plauso del sindaco Somma

Furto sventato, autore fermato, merce recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il blitz, scattato nella serata dell’Immacolata lungo un gremito Corso Diaz, porta la firma della Polizia Locale di Mercato San Severino, agli ordini del comandante Giancarlo Troiano, sopraggiunta a pochissimi istanti dall’indebita sottrazione di alcuni capi d’abbigliamento sportivo in una nota attività del luogo.

L’autore del furto, un cittadino extracomunitario residente nel Cilento con un permesso di soggiorno provvisorio, è stato individuato a pochi metri dal negozio mentre tentava di mescolarsi tra le persone che in quel momento si trovavano per lo ‘struscio’ e per lo shopping natalizio lungo Corso Diaz.

«Ai marescialli Alfonso Zinno e Raffaela Citro va il nostro plauso ed il nostro ringraziamento per la tempestività dell’intervento e la prontezza nell’individuazione dell’autore del furto – sottolinea il sindaco Antonio Somma -. La presenza della pattuglia nelle immediate vicinanze, aspetto determinante per l’epilogo della circostanza, è frutto di un più ampio ed articolato servizio di monitoraggio e pattugliamento del centro cittadino e delle frazioni durante le festività natalizie. Un’attività predisposta per essere ancora più presenti sul territorio e vicini ai cittadini in questo periodo di maggiore afflusso in città anche da parte di visitatori provenienti dai Comuni limitrofi».