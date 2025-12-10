Sarno, arrivano in città il "Punto Vigile" e il Punto Servizi Anagrafici" Il sindaco Squillante: "Controllo più efficace e un’attenzione costante alle periferie"

La Giunta comunale di Sarno ha approvato l’istituzione del “Punto Vigile” e di un punto decentrato per i servizi anagrafici nelle frazioni di Lavorate ed Episcopio, per garantire un presidio stabile di legalità e sicurezza sul territorio e rendere più vicini e accessibili i servizi essenziali ai cittadini residenti nelle aree periferiche, che hanno difficoltà a recarsi presso la Casa Comunale al centro città.

Il servizio sarà garantito dalla Polizia Municipale, sulla base di una turnazione settimanale definita dal Comando. Nello stesso immobile troverà spazio anche il punto “Servizi anagrafici”, operativo un giorno a settimana, dove un dipendente rilascerà i principali certificati e offrirà assistenza per le pratiche di competenza.

Il “Punto Vigile” di Lavorate sarà inaugurato nelle prossime settimane, come primo presidio nelle frazioni; quello di Episcopio sarà operativo con il nuovo anno.

Soddisfatto il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, per l’istituzione del nuovo presidio di prossimità: “Il Punto Vigile garantirà un controllo più efficace e un’attenzione costante alle periferie. Partiremo da Lavorate ed è già stata prevista l’estensione del servizio alla frazione di Episcopio. L’agente della Polizia Municipale in servizio non sarà soltanto una presenza a tutela della sicurezza, ma un vero punto di riferimento per il quartiere, capace di ascoltare i cittadini e offrire supporto. A questo si affiancherà il punto ‘Servizi anagrafici’, che porterà l’ufficio comunale più vicino alle persone, rappresentando un aiuto concreto per anziani, famiglie e per tutti coloro che hanno difficoltà a raggiungere il centro città per il rilascio dei principali certificati”.

