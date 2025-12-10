Pallamano, serie B. Genea Lanzara a Greta per lo scontro al vertice Ultimo impegno del 2025 per la formazione salernitana

La Genea Lanzara si prepara ad affrontare l’ultimo impegno del 2025 con una trasferta di grande rilevanza tecnica e sportiva. Sabato, infatti, la formazione salernitana sarà ospite del Gaeta per una sfida che, alla vigilia, si preannuncia come un vero e proprio scontro al vertice. Entrambe le compagini hanno conquistato due vittorie nelle prime due giornate di campionato, mostrando qualità, solidità e ambizioni importanti per il prosieguo della stagione.

La gara di Gaeta rappresenta dunque un banco di prova impegnativo per gli uomini allenati da coach Balogh, chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nelle precedenti uscite e a proseguire un percorso di crescita che sta già offrendo segnali significativi. La Genea Lanzara ha dimostrato maturità, organizzazione e una notevole capacità di gestione dei momenti chiave, caratteristiche che saranno indispensabili anche in questa occasione.

L’obiettivo della squadra è chiaro: centrare il tris di successi consecutivi e chiudere il 2025 al comando della classifica, consolidando una posizione che rappresenterebbe un segnale importante a tutto il campionato. Il confronto con Gaeta, squadra esperta e ben strutturata, richiederà concentrazione, intensità e continuità di rendimento su entrambi i lati del campo. La Genea è consapevole delle difficoltà che potrà incontrare, ma allo stesso tempo affronta la sfida con determinazione e fiducia nei propri mezzi.

Chiusa la parentesi agonistica di dicembre, la formazione salernitana rivolgerà poi lo sguardo al primo appuntamento del nuovo anno. L’ultima gara del girone di andata è infatti in programma nel mese di gennaio, alla Palestra Palumbo di Salerno, dove la Genea Lanzara ospiterà il Benevento in un’altra sfida significativa per gli equilibri della classifica.

Il club, lo staff tecnico e i giocatori sono pienamente concentrati sul prosieguo del cammino stagionale, consapevoli del valore del lavoro svolto finora ma anche delle insidie di un campionato lungo e competitivo. La trasferta di Gaeta rappresenta l’ultima tappa di un anno intenso, che la Genea Lanzara vuole concludere nel migliore dei modi, mantenendo alto il livello delle proprie prestazioni e continuando a costruire passo dopo passo un’identità solida, ambiziosa e vincente.