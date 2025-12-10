Angri: fiamme nello stabilimento "La Doria", ferito un operaio La situazione è stata gestita dal personale antincendio e dai vigili del fuoco

Si sono vissuti istanti di paura, questo pomeriggio, nello stabilimento de "La Doria" di Angri. Per cause ancora in corso di accertamento, nella fabbrica di via Nazionale si è verificato un incendio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Nocera Inferiore e Sarno, supportate da un'autobotte e un'autoscala. Il rogo, da quanto si apprende, ha visto inizialmente coinvolte le due torri evaporative.

All'arrivo dei caschi rossi sul posto, gli operai addetti all'antincendio stavano provvedendo allo spegnimento dell'incendio di un motore di raffreddamento. Uno di questi è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. I vigili del fuoco si sono occupati dell'estinzione delle fiamme e del raffreddamento anche della parte superiore del capannone. Affrontata in tempi rapidissimi la situazione sembra volgere al termine con danni relativamente lievi.