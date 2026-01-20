Giallo ad Angri, spari nella notte contro un'auto Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un grave fatto di cronaca si è verificato nella notte ad Angri, nel Salernitano. Intorno all'una ignoti hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro un'auto che era parcheggiata in via La Mura. A lanciare l'allarme è stato il proprietario della vettura che, dopo aver intuito quanto accaduto, ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Angri, coordinati dal Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Nel corso dei rilievi sono stati repertati otto bossoli di una pistola calibro 9. Sono in corso accertamenti per ricostruire dinamica e movente dell'accaduto.



