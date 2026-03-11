Riciclaggio a seguito di frodi informatiche: maxi-operazione nel Salernitano L'inchiesta della Procura di Salerno tocca diverse province d'Italia e coinvolge decine di persone

Parte da Salerno una maxi-operazione che sta interessando diverse province d'Italia, coinvolgendo decine di persone. Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, stanno eseguendo, in numerose province d’Italia un provvedimento che prevede misure cautelari reali nei confronti di diversi soggetti indagati per riciclaggio a seguito di frodi informatiche. L'operazione è ancora in corso, i dettagli saranno resi noti dagli investigatori nelle prossime ore. Ma l'operazione, che vede in campo carabinieri e Guardia di Finanza, sta toccando diverse province d'Italia, coinvolvengo numerose persone.