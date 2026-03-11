Classificazione qualità del mare, Cetara si conferma tra le eccellenze Il comune della Costiera tra i mari più puliti

Anche per il 2026 Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La conferma arriva dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 42 del 19 febbraio 2026, che ha approvato la classificazione della qualità delle acque per la stagione balneare 2026, a seguito delle analisi effettuate dagli enti competenti.

«Le acque di balneazione del nostro territorio sono risultate ancora una volta di qualità eccellente a conferma che il solco tracciato già da diversi anni è quello giusto - esordisce con soddisfazione il Sindaco Fortunato Della Monica - Cetara, con la sua forza identitaria, trae linfa economica proprio dal mare e per questo intende tutelarlo. Perché vogliamo che sia un’opportunità di crescita e di sviluppo anche per le generazioni future. Ma senza un’eccellente qualità del mare ciò non sarebbe possibile. Per questo da oltre due anni abbiamo varato un nuovo sistema di depurazione collegato direttamente all’impianto di Salerno con una condotta sottomarina che ci garantisce un’assoluta pulizia delle acque. A queste si uniscono altre importanti iniziative promosse prima dal Flag e ora dal Gal Approdo di Ulisse attraverso l’impiego di un futuristico spazzamare e l’impiego di risorse economiche a sostegno della pesca. E la valorizzazione dei nostri prodotti tipici con l’acquisizione dei marchi comunitari, come la tanto agognata Dop con cui è stata fregiata la Colatura di Alici di Cetara, è partita proprio dalla tutela della risorsa mare. In quest’ottica si inseriscono una serie di iniziative tra cui la realizzazione del mercato ittico che è un importante strumento a sostegno dei piccoli pescatori e il recente sostegno alla piccola pesca costiera attraverso la sostituzioni delle reti da pesca, realizzate con maglie più grandi utili a evitare catture indesiderate ma anche di consolidare il settore nel futuro attraverso politiche che accompagneranno il percorso di transizione ecologica, economica e culturale. E infine il nuovo look immaginato per il fronte mare di Cetara che grazie al progetto di “Adeguamento della struttura portuale e riqualificazione di Largo Marina per il turismo diportistico e balneare” sta per ritornare al suo antico splendore grazie alla rimozione degli scogli al di sotto della torre Vicereale e il ripristino dell’intero tratto di spiaggia. Vogliamo essere tutti protagonisti di una comunità organizzata che riesce a fare fronte comune per non lasciare indietro nessuno».

L’importante risultato raggiunto da Cetara è frutto dell’impegno congiunto delle istituzioni, degli enti di controllo e di tutti coloro che, con senso civico e responsabilità, contribuiscono ogni giorno alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente.

«Già nei mesi scorsi, un importante studio dell’Arpac svolto nelle nostre acque e sui fondali, aveva messo in evidenza l’eccellente qualità del mare di Cetara, trovando addirittura alcune zone dei fondali con massi colonnizzati da briozoi e alghe corallinacee e piccole praterie di posidonia oceanica - spiega l’Assessore all’Ambiente, Marco Marano - Queste ultime sono importanti poiché svolgono una funzione fondamentale di protezione fisica della linea di costa nei confronti dei processi erosivi indotti dal moto ondoso e rappresentano un hot spot di biodiversità di elevato valore ecologico. La qualità eccellente delle nostre acque non è solo un dato tecnico, ma un segnale concreto della cura che dedichiamo al nostro territorio. Continueremo a lavorare con determinazione per proteggere l’ambiente e valorizzare le bellezze naturali del nostro paese, convinti che il rispetto del mare sia un investimento nel futuro di tutti».

Per questo, l’invito che l’Amministrazione Comunale di Cetara rivolge a cittadini e visitatori è di continuare a vivere e rispettare il mare, adottando comportamenti attenti e sostenibili, affinché questo patrimonio naturale possa essere preservato anche per le future generazioni.