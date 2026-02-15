FOTO. Cava, scoperta una vecchia auto tra le colline di Croce Chiesta la rimozione da parte dei volontari

La carcassa di una vecchia auto è stata rinvenuta dalle Guardie Ambientali Anpana Official Odv in un'area di montagna di Cava de' Tirreni, in località Croce. I volontari, durante un'attività di monitoraggio del territorio, hanno scoperto una vecchia Fiat 126, privata di pezzi meccanici e di carrozzeria. "È un evento cronachistico frequente, che configura degrado ambientale e inquinamento", la denuncia dell'associazione che ha segnalato l'accaduto alle autorità competenti per la rimozione della carcassa. In quell'area, purtroppo, non è la prima volta che si verificano gravi sversamenti di rifiuti. Da tempo, infatti, sono state avviate attività di monitoraggio da parte delle associazioni di volontariato per provare a individuare i materiali che, troppo spesso, vengono abbandonati tra i sentieri, provocando un grave danno in materia di inquinamento ambientale.