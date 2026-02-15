Salernitana, fissata la ripresa verso il Monopoli: Berra da valutare Lunedì tutti in campo: l'ambiente s'interroga. Lo staff medico deve valutare diversi atleti

Nel marasma del post-Cavese, la Salernitana prova anche a voltare pagina e pensare alla prossima sfida. All’Arechi domenica pomeriggio arriverà il Monopoli, in una sfida che si preannuncia con un Arechi avvelenato per il pari amaro del Simonetta Lamberti e un clima tutt’altro che dolce, anche alla luce della contestazione esplosa nel pre e nel post-Casarano.

Domani la ripresa

Se ci saranno tutti i protagonisti di questa prima parte di stagione? La domanda si fa largo in una città che ora guarda al finale di stagione con sguardo disincantato. Al momento, il club riflette e non ha ancora sciolto le riserve. Il post-Cavese ha lasciato strascichi, con il faccia a faccia Raffaele-Faggiano che rischia di aver allargato una frattura già emersa nel post-Cerignola. Ore caldissime. Intanto, per quanto riguarda il campo, da valutare le condizioni di Berra, uscito dal campo nel cuore del secondo tempo per un affaticamento muscolare. Verrà gestito Achik, costretto a fare i conti con fastidi al polpacio. Mancherà sicuramente Carriero, alle prese con uno stop di un paio di settimane. La Salernitana spera di riaggregare Antonucci: il fantasista sta completando l’iter di riatletizzazione e prova a strappare la prima convocazione dal suo ritorno a Salerno.