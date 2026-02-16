Terrore in villa comunale a Salerno: bimba azzannata da un cane La piccola è arrivata in codice rosso al "Ruggi"

Una bimba di 2 anni questa mattina è stata aggredita da un cane, un pastore bela Malinois, nella villa comunale di Salerno. La piccola, di nazionalità straniera, è stata azzannata alla testa. Arrivata in codice rosso in ospedale a Salerno, è stata medicata per le ferite riportate al cuoio capelluto. Fortunatamente non ha riportato gravi problemi ma resterà sotto osservazione nel reparto di Chirurgia Pediatrica del "Ruggi". Sono in corso accertamenti da parte di Polizia Municipale e Polizia di Stato per risalire ai proprietari del cane. A quanto pare, infatti, la padrona si è allontanata dalla villa comunale insieme al cane, facendo perdere le sue tracce. La piccola era in compagnia dei genotori: secondo una prima ricostruzione pare che l'animale vagasse libero, senza guinzaglio e museruola. Improvvisamente si è scagliato contro la piccola, provocandole ferite alla testa.

