Salernitana, nessuna decisione: Raffaele e Faggiano verso la riconferma Domenica di contatti febbrili ma senza ribaltoni all'orizzonte

Domenica di riflessione, di contatti febbrili. Il sabato del Simonetta Lamberti aveva fatto emergere con forza non solo la delusione ma anche gli attriti tra Giuseppe Raffaele e Daniele Faggiano. Il post-partita caldissimo nel ventre di Cava de’ Tirreni aveva portato ad uno scambio di stoccate durissimo. Uno scarico di responsabilità, un faccia a faccia davanti alla squadra per il pari nel derby che sarebbe stata l’ultimo atto di un rapporto non più basato sulla reciproca fiducia.

Questione di campo e di telefonate continue. Da ieri la Salernitana si è ritrovata a dover ragionare per l’ennesima volta sulla posizione dell’allenatore, da settimane sulla graticola, aggrappato ogni volta a dover dare risposte per salvare la sua panchina. Anche nella giornata di ieri, il club ha immaginato una sostituzione ma la soluzione suggerita al ds dalla proprietà resta sempre quella di Guglielmo Stendardo. Non proprio il piano principale di Faggiano che avrebbe immaginato altre candidature. Così, domani pomeriggio alla ripresa salvo clamorosi ribaltoni, Giuseppe Raffaele sarà regolarmente presente al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida interna con il Monopoli. Il ritornello è ‘fiducia a tempo’: la Salernitana si giocherà l’ennesima sfida spartiacque. Servono risposte per la classifica ma anche per l’umore di un ambiente ormai disilluso.