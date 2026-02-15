Basket A2. Impresa Givova Scafati: battuta la capolista Pesaro La squadra dell’Agro s’impone con il risultato di 84-79

Prosegue il momento magico dello sport nella città di Scafati. Oltre alla Scafatese, squadra di calcio che viaggia a vele spiegate verso il ritorno in serie C, anche la Givova Scafati si conferma su alti livelli. La squadra di basket dell'Agro supera 84-79 Pesaro, capolista della serie A2.

Il mattatore della serata è Allen con 29 punti e 8 rimbalzi. Ma il supporting cast è di prim’ordine. Mascolo, Walker e Mollura sono da doppia cifra. Italiano è determinante in alcuni tratti della gara. Ma la Libertas Pesaro lascia la Beta Ricambi Arena – PalaMangano con l’onore delle armi. E la conferma di essere una delle squadre che punta dritto al salto di categoria.

"Grande soddisfazione per questa vittoria, contro la squadra che sta guidando il campionato dall’inizio", le parole di coach Vitucci. "E’ stata una partita molto intensa. Siamo stati eccellenti nel primo tempo, soprattutto in difesa, segnando anche con continuità. Nel terzo quarto abbiamo sofferto un po’, Pesaro ha anche tirato molto bene in questa fase ma poi ci siamo ripresi. Il finale ci ha premiato, usciamo vincenti contro una squadra temibile e molto forte. Siamo stati attenti fino all’ultimo secondo, giocando al meglio gli ultimi possessi”.

Givova Scafati – Libertas Pesaro 84-79 (20-13, 23-14, 19-29, 22-23)

Givova Scafati: Walker 12, Chiera 3, Iannuzzi 4,Mollura 10, Nobili, Allen 29, Italiano 6, Mascolo13, Bartoli 2, Caroti 5.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Pesaro: Trucchetti, Johnson 7, Bertini 6, Maretto7, De Laurentiis, Tambone 6, Virginio 15, Bucarelli 25, Miniotas 13, Fainke n.e..

Head coach: Spiro Leka, assistente Giacomo Baioni.