Maltempo, si contano i danni: allagamenti, smottamenti e alberi caduti

Provinciale 27 chiusa alla circolazione, sul posto polizia locale e vigili del fuoco

Pellezzano.  

Un'altra notte di intenso maltempo quella appena trascorsa su buona parte della provincia di Salerno.

Numerose le segnalazioni di danni e allagamenti in diverse zone del territorio. 

Non è mancata anche una grandinata, mentre il territorio continua a cedere e si registrano nuovi smottamenti.

A Pellezzano, come informano il sindaco Francesco Morra ed i sanitari del Vopi, a causa della caduta di un albero proveniente da una proprietà privata, la Strada Provinciale SP 27 – Via Consortile Capezzano è attualmente chiusa al traffico.

Predisposti servizi alternativi per spostarsi in zona. Sul posto gli agenti della Polizia locale, anche per gli accertamenti.

Si invitano i cittadini a utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della visibilità.

Sono stati inoltre allertati i Vigili del Fuoco, che interverranno per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area.

