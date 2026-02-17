Maltempo, si contano i danni: allagamenti, smottamenti e alberi caduti

Un'altra notte di intenso maltempo quella appena trascorsa su buona parte della provincia di Salerno.
Numerose le segnalazioni di danni e allagamenti in diverse zone del territorio.
Non è mancata anche una grandinata, mentre il territorio continua a cedere e si registrano nuovi smottamenti.
A Pellezzano, come informano il sindaco Francesco Morra ed i sanitari del Vopi, a causa della caduta di un albero proveniente da una proprietà privata, la Strada Provinciale SP 27 – Via Consortile Capezzano è attualmente chiusa al traffico.
Predisposti servizi alternativi per spostarsi in zona. Sul posto gli agenti della Polizia locale, anche per gli accertamenti.
Si invitano i cittadini a utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della visibilità.
Sono stati inoltre allertati i Vigili del Fuoco, che interverranno per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area.