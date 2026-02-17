Cavese-Salernitana, denunciati due tifosi metelliani Sono due i supporters nei guai

Due tifosi della Cavese sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Le attività d’indagine sono riferite al derby Cavese-Salernitana e condotte dalla Polizia di Stato con personale della Digos e del Commissariato di Cava de’ Tirreni. Come si apprende, durante la partita uno dei due era stato trovato, travisato, nei pressi dello stadio “Simonetta Lamberti” pur essendogli interdetta la zona in quanto destinatario di DASPO. L’altro tifoso, invece, al momento di un controllo di polizia ha rivolto frasi oltraggiose gli agenti. Nei confronti del primo tifoso verrà aggravato il provvedimento di DASPO, mentre nei confronti dell’altro, già in passato destinatario di analoga misura, verrà emesso un nuovo provvedimento interdettivo. Sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dei reati commessi nei giorni precedenti alla gara e nel corso della stessa.