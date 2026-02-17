FOTO – Salernitana, nuovo striscione ultras al Centro Sportivo Mary Rosy Nel giorno di Carnevale, gli ultras accolgono così la squadra nel quartier generale granata

Uno striscione durissimo. Continua il clima di contestazione. La Salernitana si spacca in due. Da una parte la squadra, reduce dalla delusione per il pari con la Cavese. Dall’altra la tifoseria che ha cantato forte il proprio dissenso dopo Cerignola e pre e post Casarano. La rabbia per l’amarezza del gol al 90’ di Minaj ha lasciato il segno. Così, la tifoseria granata, ha scelto il giorno di Carnevale per lanciare un nuovo importante e rumoroso messaggio di contestazione: “Tanti auguri pagliacci”, il messaggio affisso questa mattina davanti ai cancelli del Centro Sportivo Mary Rosy. Settimana scorsa fu “Indegni” il testo scelto e che accolse la squadra da Cerignola e che poi ricomparve dopo la vittoria sul Casarano in Curva Sud Siberiano. Ora una nuova protesta nel giorno di Carnevale per ricordare che il clima di festa è però un miraggio.