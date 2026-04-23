Due giovani arrestati per spaccio: sequestrato un chilo di hashish Sono stati trovati in possesso di 14 panetti

Una situazione sospetta che non è sfuggita agli agenti del commissariato di Battipaglia, che nel tardo pomeriggio di ieri hanno eseguito un controllo presso un deposito nel centro città. Erano in atteggiamento sospetto nei pressi di un locale terraneo adibito a deposito, nel centro città.

Due giovani, entrambi con precedenti, sono stati perquisiti e trovati in possesso di oltre un chilo di hashish.

I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La deroga era già suddivisa in 14 panetti. Nel deposito sono stati rinvenuti anche un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento della droga e una noccoliera in acciaio.

Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.