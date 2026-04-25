Teggiano, precipita nel vuoto dopo un malore: perde la vita un 55enne La tragedia si è consumata in montagna

Un malore fulminante è costato la vita ad un 55enne di Teggiano, deceduto durante una passeggiata in montagna. La tragedia si è consumata in mattinata nel comune di Teggiano. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Gli operatori sono intervenuti in supporto al 118. L'uomo era in compagnia di amici quando, a causa di un malore, è precipitato nel vuoto

L'equipe sanitaria dell'elisoccorso di Salerno giunta sul sito ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. La centrale 118 ha pertanto richiesto il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS per le operazioni di recupero della salma. Sul posto i carabinieri della stazione di Sassano e l’equipaggio ambulanza. La salma è stata poi trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Polla per consentire gli accertamenti medico-legali.

