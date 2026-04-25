Inchiesta arbitri, spunta anche una partita della Salernitana Anche i granata inseriti nel terremoto che scuote il calcio italiano: Rocchi si autosospende

Bufera sul mondo arbitrale. L'inchiesta sull'universo dei direttori di gara esplode e ora fa scattare l'allarme nel calcio professionistico. Dopo la decisione del designatore Rocchi di autosospendersi, nelle ultime ore spunta anche il nome della Salernitana nel filone dell'indagine. Il supervisore Var Andrea Gervasoni è indagato in "concorso con altre persone" per frode sportiva nell'inchiesta della Procura di Milano. Secondo quanto raccolto dell'Agi, tra i documenti si legge che "durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l'addetto Var Luigi Nasca affinche' questi richiamasse Giuia all''on field review' ai fini della decisione iniziale sull'episodio di gioco". Il rigore, assegnato ad inizio secondo tempo, venne revocato dopo revisione. La Salernitana si aggiudicò il match con successo per 1-0 con gol vittoria di Soriano.