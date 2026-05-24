Scontro tra una mini car ed un quad, due persone finiscono in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Genova, a Montecorvino Pugliano. Lo scontro ha coinvolto una mini car condotta da un ragazzo di 17 anni e un quad guidato da un uomo di 49 anni. Il bilancio è di due feriti. Sul posto sono immediatamente giunti i volontari dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano che hanno preso in carico le persone coinvolte nell'impatto. Il 17enne ha riportato un trauma cranico non commotivo e una contusione al ginocchio e Il 49enne ha riportato un trauma all’anca e dolore toracico.
I volontari Vo.P.I. hanno prestato le prime cure, stabilizzato i pazienti e provvedendo al trasporto in codice giallo presso l’ospedale più vicino per gli accertamenti del caso. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi che serviranno a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.