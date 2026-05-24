Scontro tra una mini car ed un quad, due persone finiscono in ospedale Feriti un 17enne ed un 49enne

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Genova, a Montecorvino Pugliano. Lo scontro ha coinvolto una mini car condotta da un ragazzo di 17 anni e un quad guidato da un uomo di 49 anni. Il bilancio è di due feriti. Sul posto sono immediatamente giunti i volontari dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano che hanno preso in carico le persone coinvolte nell'impatto. Il 17enne ha riportato un trauma cranico non commotivo e una contusione al ginocchio e Il 49enne ha riportato un trauma all’anca e dolore toracico.

I volontari Vo.P.I. hanno prestato le prime cure, stabilizzato i pazienti e provvedendo al trasporto in codice giallo presso l’ospedale più vicino per gli accertamenti del caso. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi che serviranno a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.