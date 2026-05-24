Escursionisti dispersi sul Monte Mai: uno cade in un dirupo, tre in difficoltà

Operazioni in corso da parte dei vigili del fuoco

escursionisti dispersi sul monte mai uno cade in un dirupo tre in difficolta
Giffoni Valle Piana.  

I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle ore 17:30 circa di oggi in un delicato intervento di soccorso sul Monte Mai, nell'area dei Picentini, dove quattro persone, intente a effettuare un'escursione di trekking, si sono trovate in gravi difficoltà.

Secondo le prime informazioni, uno dei componenti del gruppo - un 34enne originario di Torre del Greco - è caduto in un dirupo, riportando la frattura di un braccio.

Le operazioni di salvataggio sono scattate immediatamente: sul posto stanno operando in sinergia la squadra di terra del distaccamento di Giffoni e l'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco. Gli elisoccorritori stanno provvedendo al recupero di tutti i malcapitati.

Una volta tratti in salvo, gli escursionisti saranno trasferiti d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'aeromobile atterrerà direttamente sull'elisuperficie del nosocomio salernitano per garantire una rapida ospedalizzazione del ferito e i necessari controlli per il resto del gruppo.

Ultime Notizie