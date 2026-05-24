Escursionisti dispersi sul Monte Mai: uno cade in un dirupo, tre in difficoltà Operazioni in corso da parte dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle ore 17:30 circa di oggi in un delicato intervento di soccorso sul Monte Mai, nell'area dei Picentini, dove quattro persone, intente a effettuare un'escursione di trekking, si sono trovate in gravi difficoltà.

Secondo le prime informazioni, uno dei componenti del gruppo - un 34enne originario di Torre del Greco - è caduto in un dirupo, riportando la frattura di un braccio.

Le operazioni di salvataggio sono scattate immediatamente: sul posto stanno operando in sinergia la squadra di terra del distaccamento di Giffoni e l'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco. Gli elisoccorritori stanno provvedendo al recupero di tutti i malcapitati.

Una volta tratti in salvo, gli escursionisti saranno trasferiti d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'aeromobile atterrerà direttamente sull'elisuperficie del nosocomio salernitano per garantire una rapida ospedalizzazione del ferito e i necessari controlli per il resto del gruppo.