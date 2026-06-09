Incendio a Torraca, capannone distrutto dalle fiamme in località Cersavo Danni ingenti, vigili del fuoco al lavoro per ore: per fortuna nessun ferito

Un vasto incendio ha distrutto nel pomeriggio di oggi un capannone adibito a deposito in località Cersavo, nel comune di Torraca, nel Salernitano. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 15 e le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore.

Maxi dispiegamento di mezzi per domare il rogo

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Vallo della Lucania, Policastro e Sala Consilina. A supporto delle operazioni, sono state mobilitate autobotti dai comandi di Eboli e Salerno, a testimonianza della portata dell'incendio che ha reso necessario un consistente dispiegamento di risorse.

Struttura completamente distrutta, cause in corso di accertamento

Il capannone è andato completamente distrutto dalle fiamme. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Non si registrano, fortunatamente, feriti. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro sul posto per il definitivo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area.