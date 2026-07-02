Salerno: rissa in strada tra attivisti estrema destra e antagonisti

Una violenta rissa è scoppiata ieri sera a Salerno, nella zona del porticciolo di Pastena, tra almeno una decina di persone.
La rissa sarebbe scoppiata tra attivisti di estrema destra e dei movimenti antagonisti di estrema sinistra, questi ultimi abituali frequentatori dell'area.
A far scattare lo scontro, secondo una prima ricostruzione, l'affissione da parte degli attivisti di Casapound di manifesti in memoria di Carlo Falvella, studente e attivista del Fronte universitario d'azione nazionale ucciso a Salerno il 7 luglio 1972 durante uno scontro con un gruppo di anarchici.Sull'accaduto indagano i Carabinieri.
Al momento non risulta che alcuna delle persone coinvolte nella rissa abbia fatto ricorso alle cure in ospedale