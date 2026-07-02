Paura nel Cilento: si ribalta catamarano, salvato un uomo Tempestivo l'intervento dei soccorritori

Si sono vissuti istanti di paura questa mattina nel Cilento a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni metereologiche. In particolare un uomo è stato tratto in salvo dopo il ribaltamento del catamarano sul quale si trovava al largo della località Lago, nel comune di Castellabate, nel Salernitano.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata a causa delle forti raffiche di vento, che hanno provocato un aumento del moto ondoso. Scattato l'allarme dalla spiaggia, i bagnini degli stabilimenti balneari della zona hanno raggiunto l'imbarcazione con il pattino di salvataggio del Lido Agave e recuperato il diportista. Le operazioni si sono svolte in condizioni rese difficili dalla forte corrente. L'uomo, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, è stato riportato a riva in sicurezza e, fortunatamente, non ha avuto bisogno di cure mediche.