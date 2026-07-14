Tragedia sulla spiaggia di Ispani: imprenditore stroncato da un malore Inutili i soccorsi: l'uomo si è sentito male sotto gli occhi della moglie

Doveva essere una giornata di relax e si è trasformata in una tragedia. Giuseppe Vitiello, imprenditore 71enne di Montesano sulla Marcellana, è stato stroncato da un malore sulla spiaggia di "Capitello", nel Comune di Ispani.

L'uomo, che era in compagnia della moglie, si sarebbe sentito male mentre stava facendo il bagno.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 71enne per oltre mezz'ora, purtroppo inutilmente.

Sul posto la Capitaneria di Porto dell'Ufficio circondariale di Palinuro, la polizia locale ed i carabinieri: la salma è stata liberata poco dopo e restituita alla famiglia.