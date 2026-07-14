Indelli rilancia la DC a Salerno, il plauso di Polichetti L'iniziativa politica per riunire le anime del cattolicesimo democratico

Il profondo legame con la storia del cattolicesimo democratico e la necessità impellente di ricostruire un’area di centro forte e valoriale sono stati al centro della recente manifestazione che ha riunito i democratici cristiani di Salerno e provincia. L'evento, tenutosi lo scorso 9 luglio presso l'Archivio di Stato di Salerno, è stato promosso dall’onorevole Enrico Indelli con l'obiettivo di rimettere a confronto le anime e le famiglie storiche che hanno guidato l'Italia nel secondo dopoguerra, traghettandola fuori dalle macerie del conflitto mondiale.

A esprimere un forte plauso e il pieno sostegno politico all'iniziativa è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, il quale ha voluto rimarcare la centralità e la lungimiranza del progetto politico avviato a Salerno, pur non avendo potuto presenziare di persona.

"Non ho potuto partecipare a questa importante manifestazione organizzata dall’amico Enrico Indelli, che ha voluto riunire il nove luglio all’Archivio di Stato di Salerno i democratici cristiani di Salerno e provincia", ha dichiarato Polichetti. "Parliamo di donne e uomini che hanno fatto la storia del partito, prendendo per mano l’Italia dal dopoguerra per tirarla fuori dal dramma e dalla tragedia causate dal secondo conflitto mondiale, che ancora oggi rappresenta il più grande errore politico del secolo scorso".

Il dirigente nazionale dell'Udc ha poi voluto inviare un messaggio chiaro sul posizionamento del partito e sulla visione futura del quadro politico nazionale e locale: "Voglio esprimere a nome del mio partito, l’Udc, e mio personale, un vivo ringraziamento ed un grande compiacimento per quanto Indelli ha realizzato. Sono guidato dal convincimento che mai come in questo momento di crisi mondiale della politica e dei valori cristiani, sia nuovamente necessario - come avvenne nel dopoguerra all’indomani dello sfascio nazifascista - che chi crede nei valori cristiani si rimbocchi le maniche ed inizi a lavorare seriamente alla costruzione di una forza politica di centro".

In conclusione, Polichetti ha tracciato la rotta per i prossimi impegni programmatici, offrendo una sponda solida alla prosecuzione del percorso: "Dobbiamo rimettere al centro della scena l’uomo nella sua globalità, con i propri bisogni e le proprie aspirazioni. Se ciò si farà, l’Udc darà certamente il proprio appoggio e contributo".