Era ricercato per evasione: rintracciato dagli agenti del Nos

L'uomo ora si trova in carcere a Napoli

era ricercato per evasione rintracciato dagli agenti del nos
Salerno.  

Nuova operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Salerno, che ha portato alla cattura di un evaso . L'operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza, impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili della città per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità.

La pattuglia del Nucleo Operativo Sicurezza ha individuato e fermato il soggetto. I successivi ed immediati controlli alla banca dati hanno rivelato la situazione giuridica dell'uomo, che è stato intercettato e fermato per un controllo di routine.

Condotto presso gli uffici del Comando, è stato sottoposto alle verifiche del caso, che hanno confermato la pendenza di un provvedimento restrittivo e lo stato di evasione. L'uomo ora si trova in carcere a Napoli.

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