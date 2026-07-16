Era ricercato per evasione: rintracciato dagli agenti del Nos L'uomo ora si trova in carcere a Napoli

Nuova operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Salerno, che ha portato alla cattura di un evaso . L'operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza, impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili della città per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità.

La pattuglia del Nucleo Operativo Sicurezza ha individuato e fermato il soggetto. I successivi ed immediati controlli alla banca dati hanno rivelato la situazione giuridica dell'uomo, che è stato intercettato e fermato per un controllo di routine.

Condotto presso gli uffici del Comando, è stato sottoposto alle verifiche del caso, che hanno confermato la pendenza di un provvedimento restrittivo e lo stato di evasione. L'uomo ora si trova in carcere a Napoli.