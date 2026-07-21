Guida in stato di ebbrezza sulla SS18: arrestato dalla Polizia Durante il controllo ha opposto resistenza agli agenti

La Polizia di Stato, con personale della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha proceduto all'arresto di un uomo per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli agenti sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni riguardanti un'autovettura che percorreva la SS18 effettuando manovre pericolose. Rintracciato il veicolo e fermato il conducente, gli operatori hanno accertato che l'uomo si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche e, durante il controllo, ha opposto resistenza agli agenti, provocando lievi lesioni a due poliziotti.

Nel corso degli accertamenti, all'interno dell'auto è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un martello detenuto senza giustificato motivo.

Al termine delle attività di rito, l'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.