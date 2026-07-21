Salernitana, Caporale torna nel mirino. E Celli aspetta un segnale Il difensore del Cosenza ritorna in pole. Serve il via libera per l'ex Catania

Il messaggio di Serse Cosmi è stato perentorio: "Servono due difensori". La Salernitana incassa il messaggio del proprio allenatore e prova ad accelerare sul mercato. Dopo aver liberato risorse, trovando un accordo con Matteo Lovato per una dolorosa risoluzione contrattuale con undici mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza di contratto, ora il direttore sportivo Daniele Faggiano prova ad accelerare. Sull'uscio c'è sempre Alessandro Celli, marcatore sinistro reduce dall'annata con il Catania, in parola con il direttore sportivo granata per un contratto biennale solo da sottoscrivere. Ogni giorno sembra quello buono per poter partire, firmare il contratto e raggiungere Cascia.

Tentativo per Caporale

Nelle ultime ore, la Salernitana ha ripreso a spingere anche per Alessandro Caporale. Il difensore è un pallino del direttore sportivo granata che lo ha corteggiato in tutte le finestre di mercato da ds granata sbattendo però contro il muro del Cosenza. Il calciatore ha l’accordo con la Salernitana ormai da tempo ma il club rossoblu chiede sui 300mila euro per il via libera alla cessione del cartellino. Si lavora ai fianchi, con la Salernitana che spera di dimezzare la richiesta.