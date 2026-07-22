Truffa ai danni di anziana nel Salernitano: presi due ventenni Operazione della Squadra Mobile di Salerno

La Squadra Mobile di Salerno, in mattinata, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un 22erne e un 23enne residenti a Napoli. I due sono indagati per truffa aggravata commessa in danno di una persona anziana.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli indagati avrebbero commesso, nel mese di aprile scorso, nel Comune di Pontecagnano, una truffa nei confronti di una donna 86enne. La vittima, contattata da uno dei due indagati spacciatosi come finto nipote che le prospettava un'estrema difficoltà economica del figlio, gravato da un ingente debito verse l'Erario e la necessità di far fronte a tale debito, consegnava monili e denaro, ad uno di essi, presentatosi presso l'abitazione dell'anziana come un carabiniere in borghese. In particolare, la donna fu privata di preziosi per un valore di circa 40.000 euro e la cifra di 260 euro in contanti.

