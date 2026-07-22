Salerno Sounds: Frah Quintale fa il pieno, attesa per Tommaso Paradiso L'artista torna dal vivo con una serie di appuntamenti estivi

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la musica live in Piazza della Libertà a Salerno con la seconda edizione di SalernoSounds. Ad aprire la rassegna, martedì sera, è stato Frah Quintale: l’artista ha fatto tappa a Salerno con il suo Summer Tour ’26 – prodotto da Live Nation – che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani nell’estate 2026. Autore e compositore dei propri progetti, artista a tutto tondo, Frah Quintale ha fatto dell'evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Uno stile che ha infiammato Piazza della Libertà, inaugurando nel migliore dei modi il SalernoSounds che si prepara a vivere un'altra serata magica.

Il secondo appuntamento annunciato è per tutti i romantici: giovedì 23 luglio Piazza della Libertà diventerà “Casa Paradiso” con la tappa del tour estivo di Tommaso Paradiso. Dopo il grande successo de “I romantici” – certificato Disco d’Oro – e del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso torna dal vivo con una serie di appuntamenti estivi in giro per l’Italia. In scaletta, oltre alle canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e ai pezzi più iconici del suo repertorio, ci sarà anche il nuovo singolo “Agitare coca cola” pronto a incontrare il pubblico per la prima volta nella dimensione del live. Racconto di un amore estivo gassato e imprevedibile, “Agitare coca cola” racchiude tutta la tensione elettrica di quell’incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. L'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono: frammenti sparsi di un’infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso – con la produzione di Simonetta – in un pop d’autore destinato ad accompagnare l’estate 2026.

I biglietti per gli show sono disponibili sui circuiti Etes, Ticketmaster e Ticketone e saranno disponibili anche al Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, che sarà aperto i giorni di show dalle ore 10. All’Arena si potrà accedere esclusivamente dal lato Lungomare. L’apertura ingressi è prevista alle ore 18. Show time: ore 21:30. Si ricorda che per motivi di sicurezza l'intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori dalle ore 07:00 alle ore 00:00 e che il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 16 fino a fine show.

Chiude la seconda edizione di SalernoSounds uno show tra i più spettacolari della stagione: sabato 25 luglio 2026 approderà in Piazza della Libertà a Salerno lo show del Trap King Sfera Ebbasta. Rapstar della nuova scena odierna italiana e internazionale, Gionata Boschetti in arte SFERA EBBASTA, è il personaggio musicale del momento, un artista con oltre 3 milioni e trecentomila followers su Instagram, il primo artista italiano ad aver mandato 7 brani nella global chart di Spotify. Dopo le serate-evento negli stadi pensate per celebrare hit dopo hit i 10 anni di carriera del Trap King, che ad oggi ha collezionato 238 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro conquistando una delle fanbase più solide della scena musicale italiana, il viaggio live di Sfera Ebbasta prosegue con il tour ESTATE 2026 prodotto da Vivo Concerti. I concerti estivi lo porteranno da Nord a Sud Italia confermando una volta in più la sua volontà di incontrare il pubblico in tutta la penisola, con uno show all’insegna della $€LEBRATION.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, Ticketmaster, Etes. Gli show avranno inizio alle ore 21:30.