Salerno Sounds: Frah Quintale fa il pieno, attesa per Tommaso Paradiso

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la musica live in Piazza della Libertà a Salerno con la seconda edizione di SalernoSounds. Ad aprire la rassegna, martedì sera, è stato Frah Quintale: l’artista ha fatto tappa a Salerno con il suo Summer Tour ’26 – prodotto da Live Nation – che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani nell’estate 2026. Autore e compositore dei propri progetti, artista a tutto tondo, Frah Quintale ha fatto dell'evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Uno stile che ha infiammato Piazza della Libertà, inaugurando nel migliore dei modi il SalernoSounds che si prepara a vivere un'altra serata magica.
Il secondo appuntamento annunciato è per tutti i romantici: giovedì 23 luglio Piazza della Libertà diventerà “Casa Paradiso” con la tappa del tour estivo di Tommaso Paradiso. Dopo il grande successo de “I romantici” – certificato Disco d’Oro – e del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso torna dal vivo con una serie di appuntamenti estivi in giro per l’Italia. In scaletta, oltre alle canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e ai pezzi più iconici del suo repertorio, ci sarà anche il nuovo singolo “Agitare coca cola” pronto a incontrare il pubblico per la prima volta nella dimensione del live. Racconto di un amore estivo gassato e imprevedibile, “Agitare coca cola” racchiude tutta la tensione elettrica di quell’incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. L'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono: frammenti sparsi di un’infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso – con la produzione di Simonetta – in un pop d’autore destinato ad accompagnare l’estate 2026.
I biglietti per gli show sono disponibili sui circuiti Etes, Ticketmaster e Ticketone e saranno disponibili anche al Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, che sarà aperto i giorni di show dalle ore 10. All’Arena si potrà accedere esclusivamente dal lato Lungomare. L’apertura ingressi è prevista alle ore 18. Show time: ore 21:30. Si ricorda che per motivi di sicurezza l'intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori dalle ore 07:00 alle ore 00:00 e che il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 16 fino a fine show.
Chiude la seconda edizione di SalernoSounds uno show tra i più spettacolari della stagione: sabato 25 luglio 2026 approderà in Piazza della Libertà a Salerno lo show del Trap King Sfera Ebbasta. Rapstar della nuova scena odierna italiana e internazionale, Gionata Boschetti in arte SFERA EBBASTA, è il personaggio musicale del momento, un artista con oltre 3 milioni e trecentomila followers su Instagram, il primo artista italiano ad aver mandato 7 brani nella global chart di Spotify. Dopo le serate-evento negli stadi pensate per celebrare hit dopo hit i 10 anni di carriera del Trap King, che ad oggi ha collezionato 238 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro conquistando una delle fanbase più solide della scena musicale italiana, il viaggio live di Sfera Ebbasta prosegue con il tour ESTATE 2026 prodotto da Vivo Concerti. I concerti estivi lo porteranno da Nord a Sud Italia confermando una volta in più la sua volontà di incontrare il pubblico in tutta la penisola, con uno show all’insegna della $€LEBRATION.
I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, Ticketmaster, Etes. Gli show avranno inizio alle ore 21:30.