UFFICIALE - Salernitana, ecco Cardoni: è il quinto colpo in entrata L'ala arriva dal Picerno, il calciatore ha firmato un triennale

Un nuovo arrivo. Con una nota ufficiale, la Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AZ Picerno per il trasferimento in granata a titolo definitivo dell’attaccante Karim Cardoni. Il calciatore classe 2004 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e ieri sera è arrivato in sede. Questa mattina il calciatore scenderà in campo. La cifra dell’operazione oscilla tra i 50mila ed i 60mila euro, il Picerno conserva anche il 10 per cento sulla futura rivendita. Il calciatore ha firmato un triennale con ingaggio che può crescere progressivamente.