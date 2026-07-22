Un nuovo arrivo. Con una nota ufficiale, la Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AZ Picerno per il trasferimento in granata a titolo definitivo dell’attaccante Karim Cardoni. Il calciatore classe 2004 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e ieri sera è arrivato in sede. Questa mattina il calciatore scenderà in campo. La cifra dell’operazione oscilla tra i 50mila ed i 60mila euro, il Picerno conserva anche il 10 per cento sulla futura rivendita. Il calciatore ha firmato un triennale con ingaggio che può crescere progressivamente.
UFFICIALE - Salernitana, ecco Cardoni: è il quinto colpo in entrata
L'ala arriva dal Picerno, il calciatore ha firmato un triennale
Salerno.