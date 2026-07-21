La Salernitana accoglie un nuovo attaccante. Il club granata comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 2004 Marco Bevilacqua. Il calciatore, lo scorso anno al Foggia, ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2029. Un attaccante di scorta per Cosmi che, dopo aver salutato Molina, accoglie un elemento in rosa in grado di non pesare sul conto degli over per la sua giovane età. Il calciatore è già a Cascia per allenarsi agli ordini dello staff tecnico.
UFFICIALE - Salernitana, per l'attacco c'è Bevilacqua
L'ex Foggia è già a Cascia per aggregarsi ai compagni
Salerno.