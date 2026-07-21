Eboli, mancata approvazione del bilancio: arriva il commissario

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale di Eboli, ha nominato con provvedimento in data odierna un Commissario ad acta per l'approvazione del documento contabile. Si tratta del dirigente di seconda fascia in quiescenza Francesco Prencipe.
La mancata approvazione del rendiconto ha comportato l'avvio del procedimento per lo scioglimento del Consiglio comunale - ai sensi degli artt. 227, comma 2 bis e 141, comma 1, lett. c) del Testo unico degli enti locali - nonché la contestuale sospensione dello stesso Organo consiliare, - ai sensi dell'art. 141, comma 7, T.U.E.L.-.
Per la provvisoria gestione dell'Ente è stato nominato Commissario prefettizio il viceprefetto Gaetano Tufariello, vicario della Prefettura di Reggio Calabria che traghetterà il Comune fino alla prossima tornata elettorale.