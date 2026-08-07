Follia ultrà: bombe carta e fumogeni dall'autostrada su veicoli e persone Tensione altissima a Pagani: protagonisti dell'assalto alcuni supporters stabiesi

Cori contro Pagani e la Paganese, bombe carta lanciate sulle auto e i pedoni in transito e fumogeni. E' stata una tarda serata di autentica follia quella vissuta a Pagani.

Protagonisti dell'assalto, stando a quanto risulta da fonti investigative, alcuni supporters della Juve Stabia di ritorno da una partita disputata allo stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni.

Sulla strada di casa una colonna di auto con a bordo numerosi sostenitori delle "Vespe" si è fermata poco dopo la galleria, lanciando bombe carta sulla strada circostante. Un trambusto che ha spaventato i residenti e costretto le forze dell'ordine ad intervenire in massa per evitare che la situazione degenerasse.

Un episodio particolarmente grave finito anche sotto la lente della Procura di Nocera Inferiore, che ha aperto un fascicolo. Non si esclude che nei prossimi giorni possano arrivare provvedimenti nei confronti dei responsabili.