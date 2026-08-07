Obiettivi Salernitana, Avellino e Catania lavorano per uno scambio: i dettagli Nel mirino due calciatori che interessano al ds Faggiano

Nella lista delle preferenze di Daniele Faggiano per la sua Salernitana ci sono ancora tutt'oggi i nomi di Kaleb Jimenez e Cosimo Patierno. Il trequartista del Catania, ex Salernitana prima del trasferimento in Sicilia in uno scambio con il colombiano Tello, era stato sondato ad inizio mercato. Lo spagnolo era stato individuato come possibile pedina di scambio nell'affare Gyabuaa, tra i preferiti di Longo per la mediana rossoblu. Poi la frenata e il discorso che è virato su altri obiettivi.

Ora Kaleb Jimenez potrebbe ritornare in Campania ma con la maglia dell'Avellino. Il club irpino sta lavorando con gli etnei per uno scambio che interesserebbe da vicino Cosimo Patierno, altro nome che la Salernitana ha seguito come possibile rinforzo per l'attacco prima di avvicinarsi a D'Ursi. Si cerca di far quadrare i conti ma si parte dalle volontà dei calciatori di acconsentire allo scambio.