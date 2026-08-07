Salerno, è guerra totale tra Comune e Grand Hotel: esposto in Procura

Si alza il livello dello scontro tra il Comune di Salerno ed i proprietari del Grand Hotel sul Lungomare. Dopo gli strali lanciati nelle scorse settimane dal sindaco Vincenzo De Luca, in queste ore si è registrato un nuovo passo avanti nel braccio di ferro.
"L'amministrazione comunale di Salerno ha presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza, in relazione alla gestione del Grand Hotel Salerno", come annunciato in una nota da Palazzo di città.
Nel mirino quelli che per l'ente municipale sono debiti per quasi 9 milioni di euro accumulati negli anni. De Luca aveva annunciato l'intenzione di avviare l'iter per la sospensione. Ora, l'esposto alla magistratura con la denuncia alla Guardia di Finanza.
Insomma, un contenzioso durissimo: sullo sfondo anche il futuro dell'ormai ex area di parcheggio "Foce Irno", dove dovrebbe sorgere il nuovo albergo immaginato proprio da De Luca per rafforzare la vocazione turistica della città.