Restyling Arechi, la nota del Comune: "Lavori al via da settembre" L'ufficio stampa di Palazzo di Città con una nota racconta lo stato dell'arte

Una nota per fare chiarezza sulla situazione del restyling dell'Arechi. n relazione ai lavori per il nuovo stadio Arechi e il nuovo stadio Volpe, l’ufficio stampa del Comune di Salerno ha diffuso una nota stampa nella quale si chiarisce che “le notizie apparse su alcuni organi di informazione sono completamente destituite di fondamento. Per il finanziamento non sono previsti passaggi al Cipess, e in ogni caso i tempi tecnici delle procedure in atto sono già calcolati.

E i lavori intanto procedono in attesa di andare a regime a partire dal prossimo mese di settembre. Sono infatti in corso, come informa l’Arus, i primi interventi sulla Curva nord (settore ospiti), secondo il programma che prevede lo spostamento dei tifosi ospiti nella parte alta della curva“.