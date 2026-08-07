L'Asl: "A Battipaglia regolarmente in funzione il servizio trasfusionale" Questi uffici non sono stati sgomberati per rischio crolli

"Si informano pazienti e donatori che il Servizio Trasfusionale del presidio ospedaliero di Battipaglia è regolarmente in funzione, essendo allocato presso la palazzina che ospita anche gli uffici, struttura che non è stata interessata dallo sgombero. Pertanto tutte le attività di donazioni di sangue e del centro TAO (Terapia Anticoagulante Orale) proseguono regolarmente". E' quanto fa sapere, in una nota, l'Asl di Salerno.

La precisazione arriva nei giorni in cui gli utenti della Piana del Sele devono fare i conti con la chiusura del "Santa Maria della Speranza" per rischio crolli.

"In questo momento particolarmente difficile per le donazioni di sangue, che nel periodo estivo calano fisiologicamente mentre, il fabbisogno negli ospedali resta alto per le emergenze, si coglie l’occasione per invitare tutti coloro che sono maggiorenni e in buone condizioni di salute a recarsi presso il Servizio Trasfusionale di Battipaglia per fare la propria donazione di sangue. Il Centro riceve i donatori dal lunedì al sabato, dalle ore 08,00 alle ore 11,00, e per questo mese di agosto anche nelle domeniche 9, 23 e 30, nella stessa fascia oraria", si legge ancora nella nota dell'Azienda sanitaria.