VIDEO | Collisione nelle acque della Costiera, gozzo affonda Salvati l'equipaggio e gli occupanti: l'incidente al largo di Conca dei Marini

Collisione nelle acque della Costiera Amalfitana. Lo scontro ha coinvolto due gozzi utilizzati per il trasporto pubblico e privato dei turisti verso le località più belle della Divina.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Conca dei Marini: come si vede dalle immagini pubblicate dal Quotidiano della Costiera i passeggeri ed i membri dell’equipaggio di una delle due barche si sono tuffati in mare, dal momento che il gozzo dopo l’impatto imbarcava acqua e poco dopo è affondato.

Per fortuna non si registrano feriti: tutti gli occupanti sono stati recuperati, mentre sul caso indaga la Capitaneria di porto. Il relitto è stato recuperato e rimorchiato al porto di Amalfi per evitare danni ambientali nello specchio d'acqua della Costiera.