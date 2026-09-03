Bimbo ingerisce solvente per la pittura: trasferito al "Santobono" in elicottero Durante un momento di distrazione dei genitori

Ha circa 2 anni il bimbo residente a Polla che ha ingerito accidentalmente del solvente per la pittura. Il fatto è avvenuto durante un momento di distrazione dei genitori, una coppia di nazionalità straniera.

Scattato l'allarme, il piccolo è stat soccorso dalle ambulanze del 118 e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale "Curto" di Polla. I medici però hanno ritenuto opportuno allertare l'eliambulanza per un trasferimento al "Santobono" di Napoli, eccellenza nazionale per le cure pediatriche.

Il velivolo è partito dal campo di calcio "Antonio Medici" di Polla, accompagnato dai medici valdianesi. La comunità è in apprensione e spera che tutto possa andare per il meglio: il bimbo è in gravi condizioni.