Salernitana, goleada verso il derby: dieci gol al Faiano Brillano Lescano e D'Ursi, tentazione per Cosmi in vista della sfida di domenica

Il chiuso dell'Arechi e le prove tattiche in vista del derby. La Salernitana riprende il programma di sgambatura con le realtà dilettantistiche salernitane. Questo pomeriggio, il club granata ha ospitato il Faiano, società impegnata nel campionato di Promozione. All'Arechi è stato tempo di amichevole ma con un punteggio largo: la Bersagliera si è imposta con il punteggio di 10-0. A brillare sono gli attaccanti. Tripletta per D’Ursi e Lescano, tentazione dal 1' in vista del derby. Doppietta per Bevilacqua. Differenziato in palestra per Kees de Boer. Terapie per Jonas Heinz. Primi momenti in granata per l'esterno Varela Djamanca: il calciatore ha iniziato a lavorare col gruppo dopo l'arrivo nella serata di ieri. Cosmi immagina di averlo a disposizione per il match di domenica. Per la squadra granata la preparazione verso il derby con la Cavese riprenderà domani alle ore 09:00.