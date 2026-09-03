Greta Scarano: "Al Festival di Venezia con i colori della Salernitana" La conduttrice della cerimonia di apertura a Venezia: "Un omaggio ad una grande squadra"

Un’esperienza prestigiosa da vivere con i colori della Salernitana. Brilla la stella di Greta Scarano. L’attrice e regista è la conduttrice insieme a Nicolas Maupas delle cerimonie di apertura e di chiusura della 83a Mostra d'arte cinematografica di Venezia. Moglie di Sydney Sibilia, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, grandissimo tifoso della Bersagliera, in un’intervista al “Corriere.it” Greta Scarano ha raccontato un curioso aneddoto sul vestito indossato per la serata inaugurale: “Mi sono innamorata di un abito meraviglioso. Tra i tanti motivi è anche per i colori granata che rappresenta la Salernitana. Un piccolo omaggio ad una grande squadra di cui mio marito è tifoso e che tifo anche io”.