Il mercato settimanale di Maiori torna di mattina con tutti gli ambulanti La nuova organizzazione dopo il vertice tra amministrazione e rappresentanti di categoria

Da domani, venerdì 4 settembre, il mercato settimanale di Maiori si svolgerà nella fascia oraria mattutina, dalle ore 7.00 alle 13.00, con la presenza di tutti i 57 venditori ambulanti autorizzati, nelle consuete aree di via Pedamentina e Corso Reginna.

La nuova organizzazione è stata definita al termine dell’incontro svoltosi il 1° settembre tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti degli operatori. Per il Comune erano presenti il sindaco Giampiero Romano, la vicesindaco Lucia Mammato, gli assessori Marco Cestaro e Sara Cantalupo, i consiglieri comunali Francesco Savastano, Nicola Mammato e Trofimena Scannapieco, il comandante della Polizia Locale Gianluca Ossignuolo e il segretario comunale Maria Giulia Balsamo, che ha curato la verbalizzazione della riunione.

Nel corso del confronto, l’amministrazione ha ribadito la volontà di consentire lo svolgimento del mercato nell’orario mattutino previsto dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28 novembre 2024.

Tre le condizioni stabilite per garantire la sicurezza, l’ordinato svolgimento delle attività e la piena fruibilità degli spazi: il rispetto dei metri quadrati indicati nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune; il mantenimento di un corridoio frontale di 2,70 metri tra i posteggi, con l’impegno degli operatori a restringere la propria esposizione qualora tale distanza non possa essere garantita; il rispetto rigoroso del posteggio assegnato a ciascun venditore.

Le condizioni sono state accettate e sottoscritte da tutti i 57 operatori autorizzati. Il mancato rispetto anche di una sola prescrizione, da parte di un singolo ambulante, determinerà l’impossibilità di utilizzare correttamente l’area e il conseguente allontanamento degli operatori presenti. Eventuali ulteriori inosservanze o atti di dissenso comporteranno la sospensione del mercato fino a nuove disposizioni.

L’accordo è da oggi pienamente operativo in virtù dell’ordinanza 85 del 3 settembre 2026 a firma del vicesindaco Lucia Mammato, quindi da domani riparte in modalità pilota il mercato del venerdì dalle 7.00 alle 13.00 con tutti gli operatori, in luogo della turnazione tra mattina e pomeriggio.

Il sindaco Gianpiero Romano dichiara: “Questo era un impegno che abbiamo preso con i maioresi e abbiamo mantenuto. Con il ritorno del mercato nella fascia mattutina andiamo incontro alle richieste della popolazione e degli stessi operatori, garantendo ordine, sicurezza e rispetto delle regole. Il confronto ha permesso di individuare condizioni chiare, condivise e sottoscritte da tutti. L’Amministrazione ha dato la propria disponibilità: ora è necessario che ciascun operatore rispetti gli impegni assunti, nell’interesse della città, dei cittadini e del mercato stesso. Tutto dipende dalla loro buona volontà e alla collaborazione di tutti, operatori ed utenti”