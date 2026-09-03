Trovato in possesso di armi clandestine in casa: arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Capaccio Paestum per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e munizioni.
LA PERQUISIZIONE DOMICILIARE
Il provvedimento è scattato al termine di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli e della Stazione di Capaccio Scalo.
DUE PISTOLE A SALVE, UNA MODIFICATA E FUNZIONANTE
Nel corso della perquisizione sono state trovate due pistole a salve. Una, calibro 380, sarebbe stata modificata artigianalmente e, secondo gli accertamenti, è risultata funzionante e idonea allo sparo. L'altra, calibro 8, era priva del previsto tappo rosso. Sequestrati anche 20 cartucce calibro 9x21 e un proiettile calibro 380.
ARRESTI DOMICILIARI DISPOSTI DAL GIP
L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria e il gip ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.