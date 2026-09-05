Incendio in Costiera Amalfitana, danneggiate anche le condotte idriche Tecnici al lavoro per ripristinare il servizio: disagi per residenti e turisti

Il grosso incendio che dalla scorsa notte continua ad alimentarsi sulle colline di Tramonti, polmone verde della Costiera amalfitana, ha provocato danni alle condotte di alimentazione dei serbatoi idrici. Interruzioni della fornitura si sono registrate nelle borgate di Figlino e Paterno Sant'Elia.

I TECNICI AL LAVORO PER INDIVIDUARE IL PUNTO DEL DANNO

A comunicarlo è Ausino Servizi Idrici Integrati, che ha reso noto che i propri tecnici sono al lavoro per individuare con precisione il punto in cui le condotte sono state danneggiate e procedere successivamente alle operazioni di riparazione. L'obiettivo è ripristinare il regolare servizio nel più breve tempo possibile.

INTERVENTO PREVISTO FINO ALLE 22

Salvo imprevisti legati alla complessità dell'intervento, i lavori dovrebbero protrarsi fino alle 22 di oggi, 5 settembre. Ausino assicura il massimo impegno e l'impiego di tutte le risorse necessarie per contenere i disagi agli utenti e completare l'intervento nel minor tempo possibile.