Spaccio di cocaina nel Salernitano: arrestato un 25enne marocchino

Il 3 settembre, a Castelnuovo Cilento, i Carabinieri della stazione di Castelnuovo Vallo Scalo unitamente ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura, nei confronti di un 25enne marocchino, ma residente nel Cilento. Il giovane dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori nel corso delle indagini, l'uomo, nel periodo intercorso tra ottobre 2025 e aprile 2026, in molteplici occasioni, avrebbe ceduto dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish ad altrettanti assuntori.