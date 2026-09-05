Salernitana-Cavese, Masitto: "Gara perfetta per dimostrare chi siamo" Il tecnico dei metelliani: "Assenza tifosi penalizza, il caldo non deve essere un alibi"

Cristiano Masitto presenta Salernitana-Cavese. Il tecnico dei blufoncè si sofferma sul derby: "Guardiamo il nostro cammino, ci arriviamo bene, sono contento della prestazione col Cerignola, le squadre non sono ancora rodate, abbiamo le nostre idee, serenità, è una gara perfetta per dimostrare di poter far bene. Pressione per la Salernitana? C'è per tutti, ovviamente loro sono costruiti per vincer il campionato, noi per obiettivi diversi. Poi però si va in campo undici contro undici, e ci vuole sempre la pressione per far meglio. Siamo pronti anche ed eventuali cambi di modulo da parte loro, sapremo come rispondere a gara in corso". Una battuta su Cosmi: "C’e solo da imparare. E' un marpione, lo conosco. Mi affido ai giocatori, dovremo essere attenti a tutto ma ben venga per crescere confrontarsi con allenatori bravi.

Sui tifosi e sul mercato

"È un peccato non poter portare i tifosi, è un limite tutto e queste trasferte vietate ci tolgono punti. Speriamo questa situazione cambi, il calcio è uno spettacolo e deve essere dei bambini, delle famiglie, spero che pian piano la situazione cambi, sarebbe bello vedere le tifoserie sfidarsi sugli spalti. Allerta caldo? Si fa fatica, ma lo sappiamo e non deve essere un alibi. Di certo sarebbe stato bello giocare di sera, spero non ne risenta lo spettacolo. Noi pensiamo a dare il nostro percorso, ricercando prestazioni di qualità ma anche di temperamento, di collettività". Infine una chiosa sul mercato: "Siamo contenti del mercato, ora abbiamo soluzioni diverse e giocatori interessanti".